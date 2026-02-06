Неизвестные пытаются оспорить завещание Карла Лагерфельда

Неизвестные пытаются оспорить завещание модельера Карла Лагерфельда, который возглавлял дома моды Fendi и Chanel. Он скончался 19 февраля 2019 года на 86-м году жизни во Франции. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщила немецкая газета Bild.

За два года до своей смерти, 29 апреля 2016 года, модельер составил завещание, в котором распределил свое состояние между семью доверенными лицами. Оно оценивается примерно в 200 миллионов евро.

— Толкование данного завещания, однако, оспаривается. В настоящее время права наследников, таким образом, неопределенны, — отметил исполнитель завещания дизайнера Кристиан Буассон.

В случае признания завещания недействительным будет применен законный порядок наследования. Учитывая, что Карл Лагерфельд не состоял в браке и у него не было детей, а обе его сестры ушли из жизни еще до него, наследниками станут его племянники и племянницы, которым предстоит разделить все имущество Лагерфельда.

