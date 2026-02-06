В материалах Эпштейна нашли еще одного известного россиянина

Имя шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом в перечень иноагентов на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) фигурирует в документах, связанных с расследованием в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Это следует из рассекреченных документов Министерством юстиции США.

Фамилия Каспарова* впервые фигурирует в переписке за 2012 год, которая впоследствии была переслана Джеффри Эпштейну. В одном из сообщений инвестор Иэн Осборн информирует предпринимателя Питера Тиля о намерении организовать в Нью-Йорке встречу с Эпштейном. В этом же письме, ссылаясь на авторскую колонку Тиля в Financial Times и недавние публичные дебаты, Осборн отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров «убедительно одержали победу». Об этом сообщало РИА Новости.

Предполагается, что имеется в виду дискуссия «Инновации или стагнация», состоявшаяся 16 ноября 2012 года в Оксфордском союзе. В ней Тиль и Каспаров выступали на одной стороне.

Также Каспаров упоминался и в другой раз. В 2018 году Эпштейн переписывался с издателем Джоном Брокманом. Они обсуждали организацию закрытой конференции и выпуск книги об искусственном интеллекте, название которой было изменено из-за ранее вышедшей одноименной книги Каспарова.

Имя Каспарова стало не единственным российским именем, всплывшим в рассекреченных материалах по делу Эпштейна. Ранее сообщалось, что в документах фигурируют также Алла Пугачева, миллиардер Михаил Прохоров, бизнесмен Умар Джабраилов и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, при этом в Кремле опровергли какие‑либо контакты Эпштейна с президентом РФ Владимиром Путиным.

