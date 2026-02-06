ЕС заплатит Турции 200 млн евро, чтобы сделать ее миротворцем в конфликте на Украине

Евросоюз планирует заплатить Турции 200 млн евро для возобновления отношений. Это обусловлено, в том числе, важностью ее роли миротворца в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Чтобы сделать первые шаги к сближению, Кос примет участие в церемонии, на которой Европейский инвестиционный банк и Турция подпишут соглашение о предоставлении кредитов на сумму 200 миллионов евро для проектов в области возобновляемой энергетики», — указано в материале издания Politico. Отмечается, что роль Турции, особенно в качестве миротворца и регионального посредника в Черном море, делает ее самым важным партнером для Евросоюза.

Ранее Евросоюз освободил Чехию, Венгрию и Словакию от процентов по Кредиту Украине. Его сумма составит 90 млрд евро. Процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет общего бюджета ЕС. Это следует из решения совета Евросоюза. Информацию сообщала «Национальная Служба Новостей».