США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Власти Соединенных Штатов призвали граждан страны незамедлительно покинуть Иран, а также рекомендовали им разработать план самостоятельного выезда без помощи правительства.

Сообщение появилось на сайте посольства США в Иране.

— Усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, сбои в общественном транспорте и блокировки Интернета продолжаются. Правительство Ирана продолжает ограничивать доступ к мобильным, стационарным и национальным интернет-сетям. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана, — говорится на сайте посольства.

Там также добавили, что если американец не может покинуть страну по тем или иным причинам, то необходимо обязательно иметь запас еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.

5 февраля корпус стражей исламской революции задержал в Персидском заливе два судна по подозрению в контрабанде топлива. На борту задержанных кораблей находились 15 иностранных членов экипажа.

Президент США Дональд Трамп заявил о ведущихся переговорах с Ираном и одновременном направлении к берегам страны американских военных кораблей. По его словам, он будет наблюдать за развитием ситуации.