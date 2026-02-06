Стало известно, когда будет готов мирный план по Украине
Подготовка мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине займет не менее полутора месяцев. Об этом сообщил неназванный источник.
«Только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что очень многоплановая и поэтапная. В связи с этим уложиться за месяц звучит маловероятно, заявил источник.
Белый дом: Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил журналистам, что взаимодействие с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины развивается весьма успешно. По его словам, он впервые говорит об этом. Информацию приводила «Национальная Служба Новостей».