Пока вы спали: Зеленский о новых встречах по Украине и скандал в Эстонии из-за России

Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что на Западе, когда замешаны "мировые элиты", ничего не расследуется. Таким образом она прокомментировала дело обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Захаровой в Telegram-канале.

"С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад... Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов "Северных потоков" - ничего не расследуется на Западе так же, как и "дело Эпштейна", когда в этом замешаны "мировые элиты". Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно "не всё так однозначно", - написала представитель МИД РФ.

Зеленский заявил, что новые встречи по Украине могут пройти в США

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что новые встречи по урегулированию конфликта могут пройти в США, пишет РИА Новости со ссылкой на его публикацию в Telegram-канале.

"В ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сказал Зеленский.

Отмечается, что в среду и четверг в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал скандальным и возмутительным заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Речь идет о высказывании последнего о возможном появлении западных войск на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Сийярто в соцсети Facebook*.

"Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое - НАТО не является стороной этого конфликта. Второе - необходимо сделать всё возможное, чтобы не быть ей в будущем. Я считаю, что генеральный секретарь НАТО должен придерживаться решений НАТО. Речь генерального секретаря НАТО в Киеве противоречит текущим решениям НАТО. Это возмутительно и скандально", - сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто также призвал Рютте "не делать провоенных заявлений, придерживаться предыдущих решений НАТО и не обострять напряженность". Кроме этого, он посоветовал генеральному секретарю НАТО поддерживать действия США по урегулированию конфликта.

"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России

В правительстве Эстонии произошел скандал из-за России. Ссора разгорелась между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе", — говорится в публикации.

Как пишет издание, хотя Карис занимает в основном символический пост, негативная реакция на его предложение отражает широко распространенное беспокойство ЕС по поводу идеи возобновления отношений с Россией.

Посол США в Польше разругался со спикером сейма

Американский посол в Польше Том Роуз порвал все контакты посольства со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым. Причиной стал отказ последнего поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Роуза в социальной сети X.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем любые контакты и общение со спикером cейма Влодимежем Чажастым, чьи возмутительные и ничем не спровоцированные оскорбления были направлены в адрес президента Трампа", - написал американский посол.

