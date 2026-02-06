В Польше заявили о ликовании России из-за планов Трампа по доллару

Инициативы президента США Дональда Трампа в отношении американской валюты вызывают тревогу у западных экономистов, но воспринимаются с одобрением в России. Об этом сообщает польское издание Forsal, анализируя возможные последствия политики Белого дома.

Авторы материала отмечают, что современная финансовая система во многом держится на доминировании доллара. Американская валюта используется в большинстве международных расчетов, обеспечивает приток капитала в США и позволяет Вашингтону занимать средства под низкие проценты, фактически распределяя инфляционные риски на другие страны. На этом фоне заявления Трампа о вреде сильного доллара для американского экспорта и торгового баланса вызывают обеспокоенность у финансовых кругов, передает АБН24.

ЦБ понизил курс доллара на 5 февраля

По оценке польских журналистов, президент США может сознательно пойти на коррекцию курса доллара. Такая политика, как считают западные эксперты, подрывает позиции американской валюты как глобального якоря и способна нанести удар по всей финансовой системе. Инвесторы, указывается в статье, в этой ситуации будут осторожнее относиться к вложениям в экономику США.

В Forsal подчеркивают, что если на Западе подобные шаги вызывают страх, то в Москве их воспринимают с воодушевлением. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий использовали доминирование доллара как инструмент политического и экономического давления, в том числе через санкции. Ослабление американской валюты лишает Вашингтон части этого рычага.

Польские аналитики обращают внимание, что для президента России Владимира Путина подрыв долларовой системы имеет принципиальное значение. По их оценке, тема доллара в его заявлениях звучит даже чаще, чем критика НАТО. Ослабление американской валюты в Москве рассматривают как стратегически более важную цель, чем проблемы Североатлантического альянса.

Авторы статьи не исключают, что доллар в перспективе может повторить путь британского фунта, который долгое время был главной мировой валютой, но в итоге утратил этот статус. На фоне заявлений и действий администрации Трампа такие сценарии, по мнению польских экспертов, уже не выглядят фантастическими.