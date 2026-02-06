Состояние украинского лидера Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызывает беспокойство. Об этом упомянул в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — отметил эксперт.

По словам Христофору, на протяжении всего интервью украинский лидер делал противоречивые заявления. В частности, врал о потерях в рядах ВСУ, а интервьюер делал вид, что не замечает этого.

Ранее аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Владимир Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас французскому телеканалу France 2. По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя.