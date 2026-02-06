Украина хочет получить гарантии безопасности для важного города

Украина в рамках выработки мирного документа рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби (ОАЭ).

Собеседник агентства отметил, что для Киева - это критически важный аспект.

“Украине важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи”, - рассказала источник.

Раскрыты детали гарантий безопасности для Украины с переговоров в Абу-Даби

Напомним, Россия, Украина и США провели в Абу-Даби уже два раунда трехсторонних переговоров. Первый состоялся 23-24 января, второй – 4-5 февраля.

Ранее в европейской стране призвали Зеленского забыть о солдатах НАТО на Украине.