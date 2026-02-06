ФБР заметило таинственную фигуру рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти

Следователи, изучавшие записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили таинственную оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера. Это следует из анализа видеозаписи ФБР, опубликованного Минюстом США.

На видео около 22:39 была зафиксирована «вспышка оранжевого цвета», поднимающаяся по лестнице нижнего яруса. Согласно информации ФБР, это мог быть заключенный в оранжевой робе.

Ранее Минюст США опубликовал видео из камеры Эпштейна. Запись вызвала подозрения после того, как было замечено, что из нее пропала минута. После этого ФБР нашло потерянную минуту из видео с американским финансистом и опубликовало ее.