Трамп потребовал назвать аэропорт и вокзал в его честь

Президент США Дональд Трамп пообещал направить почти 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке, если будет переименован железнодорожный вокзал Пенн-Стейшн. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, в прошлом месяце американский лидер сообщил лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру о готовности снять запрет на использование 16 миллиардов долларов, которые хотят потратить на строительство тоннеля под рекой Гудзон. Проект был одобрен еще администрацией Джо Байдена, но работы так и не начались.

"В обмен на эти деньги Шумер должен был согласиться переименовать нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт Даллес в честь Трампа", - приводит подробности СМИ.

Шумер отклонил предложение Трампа, объяснив отказ отсутствием полномочий.

Напомним, в декабре 2025 года совет директоров проголосовал за переименование расположенного в Вашингтоне Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в центр Трампа-Кеннеди, что стало причиной отмены нескольких концертов.