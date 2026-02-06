Польский генерал дал Зеленскому один совет

Президенту Владимиру Зеленскому стоит прекратить выпрашивать отправку европейских военных на Украину. Такое мнение выразил бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько в интервью Radio ZET.

Он дал понять, что украинскому лидеру следует отказаться от этой идеи.

Зеленский обратился к премьеру Польши с просьбой

«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — высказался Полько.

Ранее президент Украины попросил Польшу отправить Киеву вместо истребителей МиГ-29 «другую технику». Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что пока не может дать ответ на запрос Зеленского, пояснив, что ему нужно посоветоваться с военными.