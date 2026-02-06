Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом возник конфликт, спровоцированный заявлениями о поддержке переговоров с Россией. Об этом сообщили американские журналисты.

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства — одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Евросоюзе», — указано в публикации Bloomberg.

Ранее Карис поддержал инициативу о назначении специального представителя ЕС, которому поручили бы восстановление контактов с РФ.

По мнению Михала, проведение прямых переговоров с российской стороной «неуместно». По данным СМИ, несмотря на представительский характер должности Кариса, резкое неприятие его инициативы свидетельствует о глубоко укоренившейся в альянсе обеспокоенности перспективой восстановления диалога с Россией.

О кризисе европейской дипломатии уже рассказывал бывший украинский политик Виктор Медведчук. По его мнению, ЕС утратил инструменты для разговора с РФ и зашел в тупик во внешней политике. В Москве при этом заявляли о готовности к переговорам при выполнении ряда условий, указывая, что сплоченность против России остается для Европейского союза ключевым курсом.