Европа должна объединиться против давней угрозы, которую представляет Россия. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Глава финской дипломатии, назвав Россию хронической угрозой европейской безопасности, пообещала, что Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность, цитирует обещание Валтонен РИА Новости.

Министр иностранных дел Финляндии также призывала создать "защитный барьер" между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины. При этом Хельсинки предостерегает от "слабого" мирного соглашения по Украине, которое могло бы помешать ей защитить себя от возможного будущего вторжения.

Что касается "российской угрозы", президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что наша страна не собирается ни на кого нападать, и даже предлагал Европе официальный документ, гарантирующий ненападение. Однако если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", предупреждал политик.