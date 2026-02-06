Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на руководство Верховной рады Украины. Объектом его недоумения в соцсети Х стала новая инициатива Верховной Рады, согласно которой предлагается снизить возраст брака.

Как уточняется, речь идет об идее, которая содержит в себе на законодательном уровне уменьшение минимального возраста для заключения брака с девушкой — с 16 до 14 лет. Боуз в своей публикации описал авторов данной инициативы как «очень больных и опасных людей».

В России предсказали судьбу Евросоюза

На этой неделе стало известно, что понижение порога для вступления в брачный союз с девушками на Украине ввести могут, но решение о такой возможности будут приниматься исключительно судом.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты. Он сказал, что монобольшинство продолжает работать, «несмотря на попытки его развалить».