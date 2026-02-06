В Великобритании обсуждают кандидатов на смену Стармеру

В рядах правящей Лейбористской партии Великобритании ведутся неофициальные консультации о перспективах смены действующего лидера и премьер-министра Кира Стармера. Соответствующую информацию, ссылаясь на анонимные источники, распространила газета The Daily Telegraph.

Как информирует издание, группа депутатов предпринимает попытки убедить видных политических фигур, включая экс-вице-премьера Анджелу Рэйнер и министра здравоохранения Уэза Стритинга, рассмотреть возможность выдвижения на высший правительственный пост.

«Фактически, звучат призывы к началу кампании по замене руководства», — приводит газета слова одного из неназванных министров.

В Британии узнали о заговоре против премьер-министра

По его данным, вопрос о будущем Стармера поднимался 5 февраля на собрании парламентариев-лейбористов, а также в их закрытой переписке в мессенджере. Источник подчеркнул, что круг вовлечённых в дискуссию лиц весьма широк.

Причиной политической нестабильности стал скандал, связанный с назначением Питера Мандельсона послом в США, несмотря на известные данные о его контактах с осуждённым преступником Джеффри Эпштейном. Мандельсон был отправлен в отставку в сентябре прошлого года, а после публикации новых материалов по делу Эпштейна, содержащих компрометирующие свидетельства, покинул партию и Палату лордов. В отношении него правоохранительные органы начали уголовное расследование по подозрению в передаче конфиденциальной информации. Стармер был вынужден принести публичные извинения за это кадровое решение. Как отмечает The Spectator, разразившийся скандал может привести к отставке премьер-министра.