США разрывают контакты с польским спикером из-за оскорблений Трампа

Вашингтон принял решение полностью прекратить взаимодействие с маршалом (спикером) Сейма Польши Влодзимежем Чажастым из-за оскорбительных, по оценке американской стороны, высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол США в Варшаве Том Роуз.

© Московский Комсомолец

В своём сообщении в социальной сети X дипломат написал, что отныне американские представители не будут поддерживать никаких отношений или коммуникаций с Чажастым, чьи резкие и беспричинные нападки на президента Трампа создали существенную преграду для конструктивного диалога с премьер-министром Польши Дональдом Туском и его кабинетом. Роуз подчеркнул, что США не допустят ущерба американо-польским связям или проявлений неуважения к американскому лидеру, который, по словам посла, многое сделал для Польши и её граждан.

Ранее Влодзимеж Чажастый отказался поддержать инициативу спикеров Палаты представителей Конгресса США и Кнессета Израиля о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.