В Британии узнали о заговоре против премьер-министра

Британские лейбористы начали искать претендентов на смену главе партии, премьер-министру Киру Стармеру. Об этом пишет The Daily Telegraph (DT).

Источники издания утверждают, что однопартийцы уже «плетут заговор» против политика. Они призывают бывшего вице-премьера Анджелу Рейнер и главу Минздрава Уэса Стритинга бросить вызов лидеру партии. При этом количество противников Стармера оказалось слишком велико, чтобы их всех перечислить.

Ранее бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон оказался замешан в скандале вокруг скандального дела Джеффри Эпштейна. Предположительно, он передал финансисту-педофилу конфиденциальную переписку членов британского правительства. Также стало известно о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов дипломату от Эпштейна. После этого Мандельсон объявил о своем выходе из Лейбористской партии, объяснив это желанием «избежать дальнейшего смущения» на фоне расследования.