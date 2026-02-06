США: Введение санкций против РФ зависит от хода переговоров
Скотт Бессент, министр финансов США, сделал заявление относительно введения новых санкций против России, сообщает Reuters.
По словам Бессента, вероятность введения дальнейших ограничений в разных сферах в отношении РФ зависит от того, как будут продвигаться переговоры по Украине.
Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7
Новый пакет санкций может включать в себя ограничения для танкеров, которые, по словам властей США, якобы входят в теневой флот.