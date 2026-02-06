США: Введение санкций против РФ зависит от хода переговоров

Скотт Бессент, министр финансов США, сделал заявление относительно введения новых санкций против России, сообщает Reuters.

По словам Бессента, вероятность введения дальнейших ограничений в разных сферах в отношении РФ зависит от того, как будут продвигаться переговоры по Украине.

Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

Новый пакет санкций может включать в себя ограничения для танкеров, которые, по словам властей США, якобы входят в теневой флот.