Маск рассказал, что спасет США от неминуемого банкротства

Лишь роботы и искусственный интеллект (ИИ) могут спасти Соединенные Штаты от неминуемого банкротства из-за постоянно накапливающегося государственного долга. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

“Может быть, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом”, - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

Илон Маск стал первым человеком с капиталом более 800 млрд долларов

Богатейший человек планеты уточнил, что платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. Он возмутился, что на проценты Штаты расходуются “более триллиона долларов”.

Маск добавил, что без роботов и ИИ США пропадут, так как госдолг накапливается “в сумасшедших объемах”.