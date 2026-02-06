Маск рассказал, что спасет США от неминуемого банкротства
Лишь роботы и искусственный интеллект (ИИ) могут спасти Соединенные Штаты от неминуемого банкротства из-за постоянно накапливающегося государственного долга. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
Богатейший человек планеты уточнил, что платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. Он возмутился, что на проценты Штаты расходуются “более триллиона долларов”.
Маск добавил, что без роботов и ИИ США пропадут, так как госдолг накапливается “в сумасшедших объемах”.