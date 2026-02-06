Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал скандальным и возмутительным слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине. Министр на странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) призвал генерального секретаря соблюдать решение альянса о невмешательстве в конфликт на Украине.

Ранее Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.

«Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое — НАТО не является стороной этого конфликта. Второе — необходимо сделать все возможное, чтобы не быть ей в будущем», — отметил Сийярто.

Министр высказал мнение, что Рютте должен придерживаться решений НАТО. Речь генерального секретаря НАТО в Киеве противоречит текущим решениям альянса. И это возмутительно, скандально, резюмировал Петер Сийярто.

Ранее немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призвал европейцев отправиться воевать на Украину, где их ждет печальный исход.

До этого в Венгрии обвинили генсека НАТО в том, что он пытается сорвать переговоры России, США и Украины. По его мнению, Рютте готов заплатить любую цену за провал переговоров об урегулировании украинского конфликта.

