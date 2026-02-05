Белый дом не подтвердил, что США и РФ будут придерживаться ДСНВ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила, что Россия и США будут придерживаться норм Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Левитт спросили, будут ли страны придерживаться ограничений ДСНВ на время переговоров по разработке нового соглашения. По словам пресс-секретаря, ей ничего неизвестно о подобных договоренностях.

«Мне об этом ничего неизвестно», — заявила она.

ДСНВ — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее Лавров рассказал о сложных компромиссах с США по Украине.