Трамп назвал условия для достижения мира

Достижение мира возможно только посредством силы, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

В четверг, 5 февраля, американский лидер заявил, что стороны переговорного процесса делегаций России и Украины очень близки к урегулированию конфликта.

«Вы можете добиться мира, как я считаю, только посредством силы. Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила», — отметил Трамп.

«Я остановил ядерную войну»: Трамп сделал шокирующее заявление о России и Украине

Вместе с тем, президент США не посчитал нужным раскрыть, к какой конкретной ситуации или конфликту относится его тезис.

Напомним, что концепция «Мир через силу» появилась на Западе в 30-е годы прошлого века. В частности, ее широко использовал британский государственный деятель Невилл Чемберлен.

В дальнейшем эта теория стала основным политическим принципом Республиканской партии США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тезис «мир через силу» неприменим в отношении России.