Мерц собирается встретиться с Трампом в США 3 марта

Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале марта планирует посетить США, где встретится с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Bild.

Сообщается, что встреча Мерца и Трампа в Белом доме предварительно запланирована на 3 марта. Если эта встреча состоится, то это станет третьей поездкой немецкого канцлера в Америку с момента его назначения на должность в мае 2025 года.

Первый официальный визит Мерца в американскую столицу состоялся 6 июня 2025 года. В августе того же года канцлер вторично побывал в США, присоединившись к делегациям глав государств и правительств других европейских стран.

Bild подчеркивает, что предстоящая встреча между канцлером Германии и президентом США происходит на фоне нарастающей напряженности в трансатлантических отношениях, в частности, из-за территориальных претензий США на Гренландию.

Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Трамп заявил о намеченном на март визите премьера Японии в Белый дом.