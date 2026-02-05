В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент республики Алар Карис разошлись во мнениях по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой.

По его мнению, Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял американский президент Дональд Трамп.

В Европе произошел раскол из-за Путина

Вместе с тем, Михал заявил на брифинге, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Премьер добавил, что «в случае с Россией работает только давление».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — отметил глава кабмина.

Журналисты заметили, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также призывает усилить давление на Россию, а не выстраивать с ней диалог.