Трамп заявил, что остановил ядерную войну между Россией и Украиной

«Я остановил ядерную войну»: Трамп сделал шокирующее заявление о России и Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство предотвратило начало ядерной войны между Россией и Украиной. В своем официальном аккаунте в соцсети Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что сумел остановить глобальные катастрофы сразу в нескольких горячих точках планеты.
Трамп перечислил свои заслуги в области международной безопасности, утверждая, что без его действий мир уже погрузился бы в хаос.
