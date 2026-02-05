Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство предотвратило начало ядерной войны между Россией и Украиной. В своем официальном аккаунте в соцсети Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что сумел остановить глобальные катастрофы сразу в нескольких горячих точках планеты.

© Московский Комсомолец

Трамп перечислил свои заслуги в области международной безопасности, утверждая, что без его действий мир уже погрузился бы в хаос.

«Быстрая победа»: на Западе узнали итог войны России и НАТО и пришли к ужасным выводам

«Я остановил ядерные войны, которые могли разразиться по всему миру: между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также между Россией и Украиной», - написал президент США.

Кроме этого предложил вместо подписания ДСНВ поручить ядерным экспертам разработать проект нового, улучшенного и модернизированного договора.