Раскрыта более глубокая причина раскола в Эстонии из-за России

Возникший конфликт между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом из-за переговоров с Россией объяснил в беседе с газетой «Взгляд» политолог, доктор наук, профессор Николай Межевич. По его мнению, российский вопрос — это лишь повод.

«Причина того, почему поругались "горячие эстонские парни", несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями», — отметил он, напомнив, что Таллин продолжительное время позиционировал себя как участника конфликт с РФ.

Это прослеживалось в том числе в попытках усложнить русским жизнь, а из последних эпизодов политолог выделил задержание судна с российским экипажем.

Однако сейчас ресурсы страны оказались на исходе, что, как полагает глава республики, требует отхода Эстонии от подобной политики, которая наблюдалась фактически со времен распада СССР. В то же время премьер-министр Михал выступает с отличной от главы страны позицией. Сам он, как напомнил Межевич, является главой Партии реформ, созданной отцом главы евродипломатии Каи Каллас Сиймом Каллас.

«Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть для них участие в нем — вопрос жизни и смерти», — объяснил профессор.

В заключение он подчеркнул, что конфликт между высокопоставленными лицами Эстонии — это лишь поиск формата выхода «из украинской ловушки».

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. Однако Михал не согласился с этой позицией, указав, что прямые переговоры с Москвой «неуместны».