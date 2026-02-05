Кличко рассказал, сколько времени нужно для восстановления Дарницкой ТЭЦ

Дарницкая теплоэлектроцентраль в столице Украины получила тяжёлые повреждения, а её ремонт потребует как минимум восьми недель. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Согласно его заявлению, данная ТЭЦ обеспечивала теплом жилые дома в Дарницком и Днепровском районах, обслуживая более 1100 многоквартирных зданий. Чтобы предотвратить разморозку систем, утром 3 февраля из отопительных контуров этих домов была спущена вода. Эксперты, изучившие состояние станции, пришли к выводу: объект критически повреждён, а для восстановления его работоспособности потребуется не меньше двух месяцев при условии отсутствия новых инцидентов.

Появились фотографии повреждений на одной из украинских ТЭЦ

Мэр подтвердил, что до завершения восстановительных работ подача центрального отопления невозможна. В связи с этим, помимо уже действующих точек обогрева, в Дарницком районе развёртывается 36 дополнительных, а в Днепровском 27 подобных временных объектов.

Ситуация со снабжением электроэнергией в Киеве и области остаётся напряжённой с конца 2025 года вследствие масштабных повреждений энергетической инфраструктуры в столичном регионе. Ранее, в январе, Кличко обращался к жителям с призывом по возможности покинуть город из-за перебоев с теплом и электричеством, а также запастись необходимыми продуктами и медикаментами. Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль охарактеризовал положение с энергообеспечением Киева как критическое.