Зеленский назвал следующее место встречи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая многосторонняя встреча по урегулированию конфликта между Россией и Украиной с участием США с высокой вероятностью пройдет на территории Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, подводя итоги прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах переговоров делегаций РФ, Украины и США.

«Из того, что можно уже сказать, — следующие встречи планируются в ближайшее время. Вероятно, в Америке», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций США, Украины и России, посвященных урегулированию конфликта. По его словам, стороны достигли договоренности о взаимном освобождении военнопленных.

Переговорный процесс проходил за закрытыми дверями и продолжался два дня — 4 и 5 февраля. В Кремле отметили, что говорить об итогах пока преждевременно, поскольку делегация все еще представляет Владимиру Путину доклады о результатах проведенных встреч. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прилагает значительные усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной и уже практически вышел на финальную стадию этого процесса.