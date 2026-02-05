В МИД Финляндии заговорили о угрозе из России

В Министерстве иностранных дел (МИД) Финляндии заговорили о якобы давно доносящейся угрозе из России. Соответствующее заявление решила сделать глава внешнеполитического ведомства страны Элина Валтонен, которая написала об этом пост в соцсети Х.

В публикации она поприветствовала приезд главы Еврокомиссии Каи Каллас в Финляндию. Глава МИД заявила, что обсудила с ней объединение Европы «против давней угрозы», которую российская сторона якобы представляет для их безопасности.

Говоря о планах по обеспечению европейской безопасности, Валтонен добавила, что страны Европы возьмут на себя больше ответственности в данном вопросе.

«Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность», — отметила руководитель финского министерства.

Ранее член партии Финляндии «Альянс свободы» Армандо Мема предрек ухудшение отношений с Россией, подчеркнув, что его страна выбрала очень рискованный путь в отношениях с соседом. По его мнению, Хельсинки даже не осознают, насколько безответственно поступают.