Военная игра, проведенная в Германии при участии экспертов НАТО, показала, что «российские силы» могут быстро добиться успеха в Балтийском регионе при нерешительности союзников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Русские достигли большинства своих целей, не перемещая много подразделений», — рассказал изданию Бартоломей Кот, польский аналитик по вопросам безопасности.

Об этом пишет американское издание WSJ. Уточняется, что польский аналитик на учениях играл роль премьер-министра Польши.

В России назвали оружие, способное уничтожить ПРО США

Сценарий моделировал гипотетический конфликт в октябре 2026 года: Россия «захватила» литовский город Мариямполе, ключевой транспортный узел, используя около 15 тысяч военнослужащих. Условные США отказались применять статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а союзники проявили нерешительность. Организаторы отметили, что успех «России» во многом объясняется стратегией сдерживания — противники ожидали колебаний со стороны НАТО.

Для подготовки к такому развитию событий в ФРГ реализуется «Оперативный план для Германии» (OPLAN). Тем временем президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не намерена нападать на страны альянса.