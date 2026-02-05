Зеленский обратился к премьеру Польши с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу отправить Киеву вместо истребителей МиГ-29 «другую технику». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Туск отметил, что пока не может дать ответ на запрос Зеленского, пояснив, что ему нужно посоветоваться с военными.