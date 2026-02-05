СМИ рассказали, когда Трамп задумался о Гренландии

СМИ рассказали о том, что президент США Дональд Трамп задумался об установлении контроля над Гренландией после разведывательного брифинга в Белом доме в начале 2018 года. Об этом сообщает Time.

Как сообщает издание, на этом брифинге Трампу рассказали о вопросе безопасности в Арктике. Это подтолкнуло его сосредоточиться на стратегическом значении острова. В результате Трамп пришел к выводу, что США необходимо установить постоянное присутствие в регионе.

Эту идею поддержал давний знакомый Трампа Рональд Лаудер. Он указал на экономические проблемы Дании и предложил воспользоваться этой ситуацией для заключения сделки. При этом Time подчеркивает, что сам Трамп крайне серьезно относится к идее захвата Гренландии. Его особое внимание привлек случай из американской истории, когда во время холодной войны в Гренландии функционировала база США.

Ранее Трамп объявил о начале переговоров по Гренландии.