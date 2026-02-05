Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Об этом пишет «РБК-Украина».

Политик заявил, что Россия требует признания Донбасса, но это ей якобы ничего не даст, даже если какая-то из стран пойдет на подобный шаг. Зеленский дополнил, что «украинские территории остаются украинскими».

Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год

Ранее сообщалось, что украинский лидер перед встречей с Туском вышел на крыльцо своей резиденции и заявил журналистам о плохом состоянии дорог в Киеве после снегопада.