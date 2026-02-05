На Западе испугались предупреждения представителя МИД РФ Марии Захаровой о последствиях отправки войск «коалиции желающих» на Украину, пишут в статье для Daily Express обозреватели Пол Уизерс, Аста Саксена и Уилл Стюарт.

Журналисты заметили, что дипломат пригрозила нанесением ударов по британским войскам в случае их размещения на Украине в рамках мирного соглашения.

Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине

Кроме того, Москва выразила возмущение в связи с визитом в Киев на этой неделе генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По словам авторов статьи, очередное пугающее предостережение было направлено Москвой в момент, когда страх перед третьей мировой войной достиг тревожной отметки, а в столице ОАЭ Абу-Даби проходят мирные переговоры.