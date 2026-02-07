Раскрыта возможная причина затягивания конфликта на Украине

Украинские власти сознательно затягивают обсуждение условий прекращения конфликта, рассчитывая дождаться момента, когда президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на внутриполитической повестке и предвыборной кампании в Конгресс. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По версии издания, в Киеве рассматривают возможное давление со стороны Трампа как серьезный риск и потому придерживаются тактики затягивания переговоров. Минимальная цель — дотянуть до периода, когда внимание Белого дома переключится на промежуточные выборы в США и другие внутренние проблемы, что снизит интенсивность вовлеченности Вашингтона в украинское урегулирование.

Кроме того, «Страна» допускает, что украинские власти при поддержке партнеров из Евросоюза и части республиканцев в США рассчитывают изменить позицию Трампа и направить его усилия на давление на Россию. Для этого, как отмечается, могут быть использованы существующие разногласия между Москвой и Вашингтоном — как по украинскому вопросу, так и по более широкой международной повестке.

Ранее Зеленский заявил, что США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня.