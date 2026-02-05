Стармер извинился за назначение послом связанного с Эпштейном политика

Премьер Великобритании Кир Стармер принёс публичные извинения за назначение Питера Мандельсона, политика, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Об этом сообщают британские СМИ.

© Global look

«Жертвы Эпштейна... сталкивались с задержками в привлечении виновных к ответственности... Я прошу прощения... Прошу прощения, что мы поверили лжи Мандельсона и назначили его», — заявил Стармер на пресс-конференции.

Мандельсон был назначен послом в Вашингтон в феврале 2025 года, но уже в сентябре его уволили, когда вскрылись подробности связей с Эпштейном. Накануне он объявил о добровольном выходе из Палаты лордов.

Скандал вспыхнул с новой силой после публикации файлов Эпштейна, где выяснилось, что Мандельсон в 2009 году пересылал ему внутренние документы британского правительства. В другом письме 2008 года он заверял финансиста в «любви друзей» на фоне обвинений Эпштейна в вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Также Мандельсон получил от него 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.