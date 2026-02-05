Названа возможная цель визита советника Макрона в Москву

Bloomberg назвал возможную цель визита советника Макрона в Москву
Цель визита в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в попытке добиться участия европейцев в переговорах по Украине и вопросам безопасности Европы.
Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, Бонн пытался донести позицию о необходимости вовлечения европейских стран в процесс принятия решений.
«Целью визита Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны быть вовлечены в принятие любых решений касательно европейской безопасности», — говорится в материале агентства.
Лавров дал совет Макрону, как поговорить с Путиным
Источник также отметил, что европейцы не намерены автоматически поддерживать любые договорённости об окончании конфликта.
По данным Bloomberg, в Париже считают важным зафиксировать роль Европы в будущих договорённостях.
Ранее сообщалось, что Бонн 3 февраля посетил Москву.
Кроме того, отмечалось, что контакты представителей России и Франции могут состояться в ближайшем будущем, работа в этом направлении уже ведётся.