Названа возможная цель визита советника Макрона в Москву

Цель визита в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в попытке добиться участия европейцев в переговорах по Украине и вопросам безопасности Европы.

© Global look

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, Бонн пытался донести позицию о необходимости вовлечения европейских стран в процесс принятия решений.

«Целью визита Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны быть вовлечены в принятие любых решений касательно европейской безопасности», — говорится в материале агентства.

Источник также отметил, что европейцы не намерены автоматически поддерживать любые договорённости об окончании конфликта.

По данным Bloomberg, в Париже считают важным зафиксировать роль Европы в будущих договорённостях.

Ранее сообщалось, что Бонн 3 февраля посетил Москву.

Кроме того, отмечалось, что контакты представителей России и Франции могут состояться в ближайшем будущем, работа в этом направлении уже ведётся.