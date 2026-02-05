Трамп захотел в рай

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется попасть в рай, хотя и не считает себя идеальным кандидатом для этого. Свое заявление он сделал на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«На самом деле я думаю, что, возможно, должен попасть в рай. Я не идеальный кандидат, но для идеальных людей я сделал чертовски много хорошего», — пошутил американский лидер.

Трамп также раскритиковал средства массовой информации за то, что они исказили его прошлую шутку о том, что он никогда не попадет на небеса. Он пояснил, что тогда пытался быть смешным, но медиа представили его слова как размышления о смысле жизни. Президент подчеркнул, что с журналистами нельзя проявлять сарказм, так как они могут вырвать фразу из контекста.

Ранее газета The New York Times писала, что американский лидер хочет использовать урегулирование мировых конфликтов, в частности в секторе Газа и на Украине, для того чтобы «заслужить место в раю».

Авторы материала подчеркивали, что для Трампа, редко занимающегося публичным самоанализом, такие размышления о духовных вопросах выглядят необычно. При этом часть религиозных сторонников Трампа восприняла эти заявления как признак того, что политик борется с теми же экзистенциальными вопросами, что и многие люди в его возрасте.