Названа причина интереса Эпштейна к российским бизнесменам и моделям

Джеффри Эпштейн, скандально известный американский магнат, проявлял значительный интерес к российским бизнесменам и моделям, рассказал бывший полицейский Джон Дуган, который вывез в Россию часть архива финансиста. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Дуган получил часть архива — документы и сотни видеороликов — от коллеги, который работал над расследованием дела Эпштейна. В 2016 году Джон бежал в Россию, так как опасался за свою жизнь.

«Я думаю, он хотел контролировать российских бизнесменов, потому что в конечном счете мечтал добраться до руководства страны. Но в России это работает по-другому. В России бизнес не управляет властью, как на Западе», — уточнил бывший страж порядка.

По его мнению, на Западе не понимают специфику России. Он добавил, что в США контроль над бизнесменами фактически означает контроль над правительством.

«В России последнее слово за президентом. И его нельзя коррумпировать так же, как американских политиков», —констатировал Дуган.

Интерес Эпштейна к русским моделям, отметил бывший полицейский, был закономерен, поскольку русские женщины — самые красивые в мире, и если планируешь шантажировать и эксплуатировать бизнесменов, естественно, нужны самые красивые женщины.