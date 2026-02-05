Незаконный пиратский корабль построили в Англии

Житель графства Вустершир в Англии построил незаконный дом в виде пиратского корабля и теперь рискует остаться без жилья. Об этом пишет Metro.

Бывший строитель Сэм Гриффисс два месяца работал над конструкцией, которую затем возвел на участке площадью 100 квадратов рядом с рекой Северн. Каркасом постройки служит корпус старой лодки, строительство обошлось британцу в 90 тысяч долларов. Как отмечает собственник, дом полностью автономен: вода собирается во время дождя, а электричество поступает от генераторов и солнечных панелей.

При этом официального разрешения на строительство Гриффисс не получил. Теперь дому грозит снос, если совет округа примет соответствующее решение. По словам строителя, ему пришлось начать возведение дома самовольно из-за отсутствия другого жилья. Он утверждает, что постройка отвечает всем нормам для временных и мобильных сооружений.

В будущем британец хотел бы использовать участок с пиратским кораблем в качестве общественного пространства для отдыха.

