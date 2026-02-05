Трамп: Байден не осознавал, что занимал пост президента США

Президент США Дональд Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне заявил, что хотел переизбраться на высший государственный пост ради своего эго. Трансляцию выступления американского лидера ведет сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

© Газета.Ru

«Я должен был победить. Мне это было нужно для моего эго. Иначе эго терзало бы меня до конца жизни», — признался Трамп.

По словам американского лидера, представители Демократической партии США пытались помешать ему переизбраться, устраивая «махинации» на выборах 2020 года, когда победил Джо Байден. Однако спустя четыре года он все-таки смог достичь своей цели.

«Победа над этими психами была невероятной, верно?» — добавил Трамп под смех и аплодисменты присутствующих.

Кроме того, глава Белого дома вновь обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена и его когнитивные способности. Трамп выразил уверенность, что тот «не имел ни малейшего представления, что является президентом».

Национальный молитвенный завтрак — это ежегодное мероприятие, проводимое Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation в начале февраля в Вашингтоне.