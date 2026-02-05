В США заявили о значимой дипломатической победе Владимира Путина

Бездействие главы США Дональда Трампа в отношении предложения России о продлении ДСНВ было расценено как дипломатический успех президента РФ Владимира Путина, признала в беседе с журналистами Newsweek экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

По ее словам, российская сторона заняла более выигрышную позицию в вопросе продления ДСНВ, выступив с инициативой продления договора первой.

Гетемюллер пояснила, что для Трампа продление соглашения должно было быть очевидным шагом.

В Польше заявили о большой победе Путина

«Все дело в политическом рукопожатии, которое, как я полагала, станет легкой дипломатической победой для Трампа, позиционирующего себя как сторонника мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу Владимира Путина», — уточнила экс-чиновница.

По ее мнению, лидеры России и США могли бы заявить о своей приверженности ограничениям, установленным договором, до тех пор, пока одна из сторон не объявит о выходе из соглашения или не превысит согласованные лимиты по количеству ядерных вооружений, что будет зафиксировано другой стороной.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения.

Документ подписали в 2010 году в Праге лидеры двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство негативно восприняло истечение срока действия договора и подчеркнул намерение Москвы придерживаться ответственного подхода к данной проблеме.