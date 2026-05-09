Новые подробности ФБР по делу Амелии Эрхарт

2 июля 1937 года легендарная летчица и ее штурман Фред Нунан отправились в кругосветное путешествие на самолете Lockheed Electra 10E. В районе Тихого океана связь с их самолетом прервалась навсегда. Несмотря на крупнейшую в истории авиации поисковую операцию, обломки самолета, трупы экипажа или надежные свидетельства их гибели так и не были найдены. В сентябре 2025 года американский президент Дональд Трамп распорядился полностью рассекретить все правительственные материалы, связанные с исчезновением Амелии Эрхарт и ее самолета. О том, что там обнаружилось, читайте в материале «‎Рамблера».

© Legion-media (обработано ИИ)

Что именно содержится в новых документах ФБР?

Представленные в открытом доступе материалы — это прежде всего деловая переписка и отчеты ВМС и Береговой охраны. В архивах ФБР до сих пор находятся письма, которые граждане направляли в агентство в XX веке с разнообразными сводками наблюдений и «свидетельствами» о возможном местонахождении Эрхарт.

Эти документы также включают обращения граждан с их, порой невероятными, предположениями. Как подчеркивали в публикациях журналисты Reuters, среди этих материалов также были и откровенные слухи. ФБР отвечало на такие обращения довольно стандартно: благодарило автора, разъясняло, что агентство не участвует в активных поисках, а также указывало, что соответствующие ведомства уже изучали подобные сведения.

Важно понимать, что сами документы являются историческими свидетельствами реакции общества и государства на исчезновение Амелии Эрхарт, а не деталями поисковой экспедиции. Другими словами, они больше рассказывают о том, какие версии были у людей и как власть на них отвечала, чем о реальных следах экипажа или самолета.

Пять женщин-путешественниц, изменивших мир

Почему рассекречивание документов не дало ответов?

Существует распространенное заблуждение: если опубликовать все правительственные материалы, то где-то случайно найдется какая-нибудь незамеченная запись, точное место падения или свидетельство, до сих пор скрытое от общественности. Но эксперты по истории расследования исчезновения Амелии Эрхарт отмечают, что большая часть государственных документов были раскрыты или доступна частично задолго до 2025 года. Новые публикации чаще всего дополняют уже доступные материалы служебными и административными подробностями или формальными отчетами, но не якобы скрытыми уликами.

Ключевая проблема — отсутствие физических доказательств: обломков самолета, останков экипажа, материалов, которые мог бы анализировать современный криминалистический инструментариум. Архивы содержат много свидетельских описаний и предположений, но они не являются проверяемыми доказательствами, даже если иногда выглядят драматично. В рамках научной методологии такие материалы используются лишь для построения гипотез.

Важно разделять данные и интерпретации. Архивы содержат богатую информацию о том, какие обращения поступали в государственные органы, какие версии предлагались, кто на что отвечал и как государства документировали просьбы о помощи. Эти материалы ценны для историков, антропологов, исследователей культуры, но они редко работают как свидетельства по делу исчезновения самолета.

Гораздо более показательным для понимания истории является способ, которым архивы структурированы: в них можно проследить, какие версии считаются приоритетными, какие из них отбрасываются, а какие остаются на уровне «без подтверждения, но и без опровержения». Такой архив — это скорее культурная карта эпохи, чем криминалистическое досье.

Например, опубликованные тетради ВМС и Береговой охраны показывают не только маршруты поисков, но и условия, в которых они проводились, какие зоны считались вероятными, как распределялись ресурсы и почему в определенные дни делались те или иные выводы. Эти документы дают возможность реконструировать логистику и принятие решений, что важно для профессионального анализа. Однако ответов о том, что же на самом деле случилось с Амелией Эрхарт, они так и не дали.

Ранее мы рассказывали о первой женщине, доказавшей существование динозавров.