Переговоры по украинскому урегулированию не принесут «незалежной» никакий пользы, пока у власти находится главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Об этом заявил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт РИА Новости.

«Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке отсутствует первый и самый главный пункт на данном этапе – отстранения Зеленского», – написал политик.

По его мнению, любые «гарантии», любые «формулы мира», любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остаётся человек, для которого военный конфликт является инструментом удержания власти, а Украина – расходным материалом.

«Главарь киевского режима превращает даже гуманитарную тему, такую как обмен пленными, в политический инструмент ради своей выгоды», – резюмировал нардеп.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дмитрук заявил, что Зеленский построил в стране концлагерь и уничтожает украинский народ.