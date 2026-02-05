Фон дер Ляйен и Макрон обсудили оборону и экономику ЕС

Глава Еврокомиссии провела встречу с президентом Франции, где рассмотрели вопросы обороны, безопасности и конкурентоспособности в преддверии европейского саммита.

© Global look

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальные вопросы на фоне слухов о возможности контакта Парижа с Россией на высшем уровне, передает РИА «Новости». В своем заявлении в соцсетях фон дер Ляйен отметила: «Провела обзор текущих вопросов с президентом Эммануэлем Макроном в преддверии нашего европейского саммита на следующей неделе (12 февраля)».

По словам главы Еврокомиссии, на переговорах особое внимание было уделено вопросам обороны, безопасности и конкурентоспособности Евросоюза. Она отдельно подчеркнула значимость обсуждаемых тем для предстоящего саммита.

При этом в среду представители Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос журналистов, обсуждала ли фон дер Ляйен подготовку к возможному контакту Франции с Россией на высшем уровне. Подробности о содержании этих возможных контактов также не раскрываются.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное пока не приходится.

В четверг стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

Также в четверг сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал подтверждать визит советника Макрона в Москву.