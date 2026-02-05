Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Раскрыто требование России по Донбассу

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

Северокорейские солдаты до сих пор находятся на территории Курской области и якобы обстреливают Украину из этого российского региона.

Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ.

В соседней с Россией стране начали готовиться к вторжению

Литва готовится к самообороне на случай российского вторжения.

Об этом заявил советник по национальной безопасности республики Дейвидас Матулионис в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ).

Лавров оценил влияние событий в Венесуэле на Россию

© Camilo FreedmanZumaTACC

После проведения США операции по захвату в Каракасе президента Николаса Мадуро российские компании начали откровенно вытеснять из Венесуэлы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции и привезены в США. После чего Вашингтон потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а также отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год.

Он заявил, что конфликт имеет для Украины «экзистенциальный характер», поскольку речь идет о независимости. Политик выразил надежду, что Киев не проиграет. Конфликт должен завершиться дипломатическим путем, подчеркнул глава государства.

В США заявили о поставках наступательного оружия Украине

США продолжат поставлять Украине оружие, в том числе наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании вооруженного противостояния, заявил в эфире телеканала Newsmax американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитэкер.

По его словам, поддержка будет оказываться на протяжении всего времени, которое будет необходимо для заключения мирного соглашения.

Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершились

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Диана Давитян.

Захарова заявила, что Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в интервью РИА Новости предложение Латвии и Эстонии возобновить переговоры Европейского союза с Россией.

4 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией. Они отметили, что европейская сторона все еще имеет право право участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку косвенно участвуют в нем.

Шоумен Иван Ургант признался, что ему стало плохо во время прогулки по Еревану

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на YouTube ролик, снятый во время поездки в Ереван в рамках тура.

В начале видео Ургант показал, как ему стало плохо во время одной из туристических прогулок, и в шутливой форме обратился к окружающим: «Предынфарктный Ургант…Есть тонометр у кого-то?»

Появились новые подробности о деле Долиной

Мошенник Дмитрий Леонтьев, жертвой которого стала певица Лариса Долина, принимал участие в преступлении уже после освобождения из колонии, в которой отбывал наказание за другое нарушение. Ранее в СМИ фигурировало заявление о том, что преступник, якобы, участвовал в мошенничестве в отношении артистки находясь под стражей.

По данным прокуратуры, осужденного на семь лет Леонтьева привлек другой фигурант дела Артур Каменецкий, выудивший у Долиной 10 миллионов рублей.

