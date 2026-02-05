Раскрыто число оставшихся без отопления домов в Киеве

В Киеве очень сложная ситуация с энергетикой, без отопления остается более 1100 домов.

Число неотапливаемых домов раскрыл в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация в Киеве тоже остается сложной, и более 1100 домов — без отопления. Важно, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им нужна», — заявил украинский лидер.

По данным киевской мэрии, совокупный жилой фонд украинской столицы составляет порядка 11 тысяч домов. Следовательно, отопление было выведено из строя в каждом десятом доме Киеве.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.