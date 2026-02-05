В стране ЕС сделали заявление о территориальных претензиях Украины

Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о «временном» отказе от территориальных претензий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.

Он отметил, что Киеву «придется найти баланс» и задаться вопросом, не стоит ли «временно уступить какую-то часть земли», чтобы закончить конфликт. При этом Карис подчеркнул, что это решение должно остаться за Украиной.

Буданов* прокомментировал итоги переговоров с Россией

Ранее газета Financial Times заявляла, что США хотят, чтобы украинские войска покинули Донбасс для урегулирования конфликта. При этом Киев согласен обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

В конце декабря Владимир Зеленский уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. При этом российская сторона подчеркивала, что это является важным условием для мирного урегулирования.