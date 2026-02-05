«Файлы Эпштейна» вскрыли заговор премии «Оскар»

Опубликованные документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат указания на то, что результаты премии «Оскар» могут становиться известны избранному кругу лиц за несколько месяцев до церемонии. Об этом сообщает aif.ru, изучив переписку.

Речь идет о письме от 3 ноября 2010 года, которое помощница Эпштейна, пиарщица Пегги Сигл, отправила своему боссу. В нем она обсуждает организацию приватного просмотра фильма «Король говорит» для британского принца Эндрю. В конце письма содержится ключевая фраза: «Передайте принцу Эндрю, что фильм и Колин Ферт, который играет его деда, выиграют "Оскар"».

83-я церемония вручения «Оскар» состоялась 27 февраля 2011 года. Фильм «Король говорит» действительно победил в номинации «Лучший фильм», а Колин Ферт получил награду как лучший актер почти через четыре месяца после отправки письма. По официальным правилам Американской киноакадемии, голосование членов жюри завершается лишь за 10 дней до церемонии.

В сообщении также упоминается, что копию фильма для просмотра планировалось получить у продюсера Харви Вайнштейна. Этот эпизод стал частью огромного массива документов по делу Эпштейна, обнародованного Минюстом США в начале 2026 года и насчитывающего более 3 миллионов страниц. Ранее в них же были обнаружены компрометирующие материалы на принца Эндрю, что в итоге привело к лишению его королем Карлом III всех королевских титулов и званий в октябре 2025 года.